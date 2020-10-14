В Большечерниговском районе ветерану отказывали в социальных выплатах

Прокуратура Большечерниговского района провела проверку по обращению 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны о необоснованном отказе в предоставлении причитающихся социальных выплат, сообщает прокуратура Самарской области.

Установлено, что мужчина принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в 1951 году. В соответствии с указом президента РФ в связи с 75-й годовщиной Победы ветеранам Великой Отечественной войны в апреле — мае 2020 г. должна быть произведена единовременная выплата в размере 75 тыс. рублей. Однако чиновники отказали заявителю в предоставлении социальной выплаты, мотивируя это тем, что он не имел непосредственного отношения к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Лишь после начала прокурорской проверки в октябре текущего года ветерану были выплачены причитающиеся 75 тыс. рублей.

Вместе с тем проверкой установлено, что в нарушение закона ветерану в 2018–2019 гг. не осуществлялись положенные ежегодные выплаты ко Дню Победы.

Прокурор внес представление руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России.

Восстановление прав ветерана в полном объеме поставлено на особый контроль в прокуратуре.