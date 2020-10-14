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Здравоохранение Общество

Самарский Роспотребнадзор потребовал усилить антиковидые меры

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова 14 октября подписала постановление "Об усилении противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения Covid-19...".

Фото: https://www.aviapages.ru

Из документа, опубликованного на сайте ведомства следует, что новые меры относятся прежде всего к заболевшим коронавирусом, проходящим лечение на дому, и лицам, контактировавшим с больными.

Так, пациентам с диагнозом Covid-19, находящимся на амбулаторном лечении, предписывается обеспечить изоляцию по месту жительства до полного выздоровления, с запретом покидать жилое помещение.

Контактировавшие с больным или человеком, у которого подозревают коронавирус, должны обеспечить 14-дневную самоизоляцию и также не покидать помещение ни под каким предлогом.

При ухудшении самочувствия самоизолированные должны вызывать врача на дом без посещения меджучреждений.

Медикам же предписывается обеспечить ежедневное меднаблюдение за контактными лицами и незамедлительно назначать им курс экстренной профилактики до получения результатов анализа.

По состоянию на 14 октября в регионе подтверждено 13444 случая заболевания, из них 1616 - за выявлено за последние две недели.

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