Самарский Роспотребнадзор потребовал усилить антиковидые меры

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова 14 октября подписала постановление "Об усилении противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения Covid-19...".
Из документа, опубликованного на сайте ведомства следует, что новые меры относятся прежде всего к заболевшим коронавирусом, проходящим лечение на дому, и лицам, контактировавшим с больными.
Так, пациентам с диагнозом Covid-19, находящимся на амбулаторном лечении, предписывается обеспечить изоляцию по месту жительства до полного выздоровления, с запретом покидать жилое помещение.
Контактировавшие с больным или человеком, у которого подозревают коронавирус, должны обеспечить 14-дневную самоизоляцию и также не покидать помещение ни под каким предлогом.
При ухудшении самочувствия самоизолированные должны вызывать врача на дом без посещения меджучреждений.
Медикам же предписывается обеспечить ежедневное меднаблюдение за контактными лицами и незамедлительно назначать им курс экстренной профилактики до получения результатов анализа.
По состоянию на 14 октября в регионе подтверждено 13444 случая заболевания, из них 1616 - за выявлено за последние две недели.