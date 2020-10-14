В Самарской области резко выросла заболеваемость коронавирусом среди подростков

В Самарской области за последние две недели заболеваемость коронавирусом в возрастной группе 15-17 лет выросла в 4,5 раза (с 4,7% до 21%). Такие данные приводятся в постановлением регионального управления Роспотребнадзора об усилении противоэпидемических мероприятий, опубликованном 14 октября.

В возрастной группе 18-29 лет отмечен рост заболеваемости на 27,6% (с 12,3 до 15,7%), в группе 30-49 лет — на 39,9% (с 19,3 до 27%), и 50-64 года — на 6,5% (с 35,5 до 37,8%).

При этом если рассматривать весь период наблюдения, то в структуре заболевших преобладает трудоспособное население от 30 до 64 лет — 61,2%, лица старше 65 лет — 25,1%, на долю детей до 17 лет приходится лишь 4%.

Самарский Роспотребнадзор потребовал усилить антиковидые меры Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова 14 октября подписала постановление "Об усилении противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения Covid-19...".

"Отмечается распространение заболеваемости в семейных очагах. Также зарегистрировано семь активных очагов групповой заболеваемости", — говорится в постановлении.

Ухудшение ситуации в Роспотребнадзоре связывают с несоблюдением установленных ведомством рекомендаций предприятиями, организациями и гражданами.