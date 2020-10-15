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Преступления Происшествия

Двое самарских школьников стали фигурантами дела о мошенничестве со ставками на спорт

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сотрудники самарской полиции завели уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества в период, когда он еще учился в школе, сообщает samara.kp.ru.

По информации издания, в 2018 г. тогда ученики 11-го класса Миша и Вова рассказывали всем, что хорошо зарабатывают со ставок на спорт в интернете. Деньги у подростков действительно водились. На эту историю "купился" самарский бизнесмен, владелец кальянной Андрей Козлов. В марте 2018 г. он отдал подросткам 300 тыс. руб., а те пообещали вернуть 100% ставки если она окажется неудачной или всю ставку и весь выигрыш за минусом 10% комиссии в случае победы. Школьники обещали, что скоро отдадут бизнесмену 700 тыс. руб., но когда пришла пора возвращать деньги, их у ребят не оказалось.

Андрей Козлов пытался добиться возврата денег уговорами, но результата это не возымело. 26 апреля 2018 г. Мишу и Вову поодиночке выманили из школы знакомые. Они сели в разные машины, которые повезли их к кредитору. По словам школьников, им заклеили рты, руки сковали наручниками, били, угрожали оружием им и их семьям если они обратятся в полицию. Долг мальчишки отдали в тот же день, а вечером их родители написали заявления в полицию.

По результатам расследования под суд отдали Андрея Козлова, а также помогавших ему Кирилла Пашкова и Ованеса Матназарова. Им предъявили обвинения в вымогательстве и похищении несовершеннолетних. Мужчины признавали, что выбрали не самый лучший метод но, по сути, просто пытались вернуть собственные деньги. Более того, Козлов был не единственной жертвой школьников: свидетели рассказывали в суде, как "купились" на рекламу в Instagram, обещавшую хороший доход со ставок на киберспорт, а в итоге оказались втянуты в банальную финансовую пирамиду, в которой потеряли все деньги. И работала эта пирамида именно при активном участии Вовы и Миши.

К осени дело дошло до судебных прений, во время которых гособвинение запросило всем фигурантам реальные сроки. И тут по прошествии двух лет в полиции все же возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", подозреваемым пока признан только Миша, с него взяли подписку о невыезде.

"По нашим данным, потерпевших может быть около 80, — рассказал изданию Александр, который по делу Козлова проходил свидетелем, а по делу о мошенничестве был признан потерпевшим. — Я лично в свое время Мише отдал 320 тыс. рублей. Но "оборотка" у них могла достигать 8 млн руб. в сутки. Не знаю, сможет ли это доказать следствие".

После этого суд над Козловым, Пашковым и Матназаровым взял паузу. Как сообщил "КП-Самара" старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Алексей Бородин, на прошлом заседании к материалам дела приобщили копию постановления о возбуждении уголовного дела в отношении одного из потерпевших.

Для этого пришлось возобновить судебное следствие. Следующее заседание назначено на 19 октября, в этот день, вероятно, состоятся новые судебные прения. Изменит ли гособвинение свою позицию, пока не ясно.

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