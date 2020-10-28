ОМС: новые возможности

Деятельность страховой медицинской организации ориентирована на то, чтобы у каждого владельца полиса ОМС был свой страховой представитель, который не только защищает права гражданина на получение бесплатной медицинской помощи и осуществляет его информационное сопровождение на всех этапах оказания помощи, но и информирует об участии в диспансеризации и профилактических мероприятиях.

АО "МАКС-М" осуществляет информационное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи и обеспечивает информирование застрахованных и их законных представителей, в том числе по обращениям, и путем организации работы с застрахованными лицами страховыми представителями.

К страховым представителям можно обратиться по вопросам:

— о медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Самарской области, режиме их работы;

— о праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации, медицинской организации и врача;

— о порядке получения полиса;

— о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи в рамках базовой и территориальной программ;

— о прохождении диспансеризации;

— о прохождении профилактического медицинского осмотра;

— о перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости (на основании поданных медицинскими организациями в страховую медицинскую организацию реестров счетов за оказанную медицинскую помощь);

— о выявленных нарушениях по результатам проведённого контроля объёмов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи застрахованным лицам (по обращениям застрахованных лиц).

Кроме того в регионе заработали первые пять уникальных аппаратов видеосвязи с врачом-экспертом — страховым представителем третьего уровня службы по защите прав застрахованных

Инфоматы предельно просты в использовании: необходимо лишь нажать на иконку "вызов страхового представителя" и снять телефонную трубку. Затем включается монитор и появляется связь с врачом-экспертом филиала "МАКС-М" в г. Самаре.

"Обращаясь в медицинскую организацию, пациент должен иметь ясное представление о своих правах. Чаще всего больной человек, в силу обстоятельств, не может разобраться во врачебных назначениях, сроках очередности на плановые исследования и госпитализацию, обоснованности взимания платы за те или иные медицинские услуги", − объясняет и. о. директора филиала АО "МАКС-М" в г. Самаре Мария Алексеевна Осауленко.

Специалисту страховой медицинской организации застрахованные могут задать все интересующие их вопросы по качеству оказания медицинской помощи, озвучить жалобы, предложения. Такая система работы страхового представителя в режиме видеосвязи с застрахованным по защите его прав в системе ОМС является уникальной и не имеет аналогов в Российской Федерации.

По всем вопросам, касающимся организации медицинской помощи, жители региона всегда могут обратиться к страховым представителям компании АО "МАКС-М" непосредственно в медицинских организациях по бесплатным федеральным номерам 8 800 5554403, 8 800 3336003, на сайте makcm.ru или посредством телефонов внутренней связи и инфоматов, установленных в медицинских учреждениях.

Лицензия: ОС № 2226-01 от 23.01.2017 г. выдана ЦБ РФ

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