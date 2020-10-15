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Преступления Происшествия

Организатор наркозакладок в Тольятти получил восемь лет "строгача"

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесен приговор 40-летнему местному жителю, обвиняемому в 11 преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Автозаводского района Евгения Слепцова.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, в ходе судебного следствия установлено, что подсудимый разместил на территории Автозаводского района 10 тайников-закладок с наркотиком, 27 свертков с наркотиком хранил при себе в одежде, 90 свертков — в своем автомобиле для дальнейшего сбыта.

Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств после задержания виновного составила свыше 194 г.

Полицейские задержали мужчину в момент организации одной из закладок, когда он намеревался поместить наркотик в потайное место в одном из многоквартирных домов Тольятти.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. п. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и преступлении, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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