Пожар на Стромиловских дачах локализован

В четверг, 15 октября, в 17:30 пожар в дачном массиве "Стромиловский" в Волжском районе был локализован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:07. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что там горят четыре дачных дома и трава.

Площадь пожара составляла 500 кв. м, и существовала угроза распространения огня. В чрезвычайной службе также сообщали, что погибших и пострадавших нет.

В 14:47 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".

По состоянию на 16:10, как сообщили в региональном управлении МЧС России, происходило горение восьми дачных домов на площади 600 кв. м. В 17:30 пожар удалось локализовать.

Сейчас борьбу с огнем ведут 55 человек, которые используют 21 единицу техники.