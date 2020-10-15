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Пожар на Стромиловских дачах локализован

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 октября, в 17:30 пожар в дачном массиве "Стромиловский" в Волжском районе был локализован, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 14:07. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что там горят четыре дачных дома и трава.

Площадь пожара составляла 500 кв. м, и существовала угроза распространения огня. В чрезвычайной службе также сообщали, что погибших и пострадавших нет.

В 14:47 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".

По состоянию на 16:10, как сообщили в региональном управлении МЧС России, происходило горение восьми дачных домов на площади 600 кв. м. В 17:30 пожар удалось локализовать.

Сейчас борьбу с огнем ведут 55 человек, которые используют 21 единицу техники.

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