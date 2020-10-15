Регион выполнил показатели по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 95%

В 2021 г. свыше 12 млрд руб. будет выделено на ремонт дорог Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Эта информация прозвучала в четверг, 15 октября, на совещании с главами городов и районов, представителями контрольно-надзорных ведомств, руководителями подрядных организаций, которое провел в режиме видеоконференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, что Самарская область уже второй год подряд занимает лидерские позиции по реализации нацпроекта среди регионов страны, перевыполняя целевые показатели. Так, в 2020 году отремонтировано 304 км дорог, до нормативного состояния доведено 32,2% региональной дорожной сети.

Что касается Самарско-Тольяттинской агломерации, то здесь 64,7% трасс соответствует всем стандартам и требованиям. На ремонт и строительство магистралей в этом году направлено свыше 9 млрд рублей.

"Как вы знаете, мы в течение года добивались дополнительных средств на реконструкцию и строительство дорог. Очень важно, что принимаемые решения были подтверждены конкретными делами, результатами работы. Со всеми обязательствами, которые мы дополнительно брали на себя в течение года, мы справились, — отметил Дмитрий Азаров. — Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра и федерального министерства".

Несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, в Самарской области продолжается строительство крупных и важных объектов. Идет возведение сразу трех мостовых переходов: через Волгу в обход Тольятти, через Сок и второго этапа Самарского моста. Это, по мнению губернатора, "характеризует масштаб инфраструктурных преобразований".

Дмитрий Азаров поблагодарил специалистов дорожного хозяйства, которые своим ударным трудом способствуют достижению целей нацпроекта. "А это — привлеченные в регион инвестиции, укрепление экономического потенциала Самарской области, снижение количества ДТП и, самое главное, это — сохраненные жизни и наших земляков, и сограждан, — всех, кто въезжает на территорию Самарской области", — подчеркнул губернатор и поздравил дорожников с профессиональным праздником, который они отметят в предстоящее воскресенье.

К поздравлениям присоединился и министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. Он отметил, что за два года реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе отремонтировано 563 км дорожного полотна. Только в Самаре в 2019–2020 годах приведены в порядок 104 улицы, а в Тольятти — 31.

"До 1 ноября все объекты будут завершены, осталось закончить работы по двум улицам за счет дополнительного финансирования", — отметил министр.

Иван Пивкин отметил, что благодаря личному участию губернатора на ремонт и строительство дорог привлечено дополнительно 2,8 млрд руб., в том числе 1,5 млрд руб. по итогам встречи с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Это позволит в следующем году досрочно ввести в эксплуатацию мост через реку Сок и 2 этап мостового перехода через реку Самара.

Выполнение показателей по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Самаре на сегодняшний день составляет более 95%.

Также участники совещания обсудили план работы на следующий год. В рамках нацпроекта предполагается отремонтировать 68 объектов общей протяженностью 308,5 км. Из них 27 улиц в Самаре и 10 — в Тольятти.

Были рассмотрены и перспективные проекты, в частности в Самаре — возведение развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также строительство нового участка дороги по ул. 22 Партсъезда — от Московского шоссе до Солнечной. Дмитрий Азаров поручил еще раз детально проработать проекты, в том числе, организацию временного движения, чтобы не создавать неудобств. Эти проекты будут рассмотрены на отдельном совещании с участием общественников и представителей транспортных организаций.

Кроме того, в следующем году в регионе продолжится реализация капиталоемких инфраструктурных проектов, в том числе, строительство мостов через водные артерии и реконструкция автодороги "Тольятти — Ягодное". Объем финансирования всех работ составит свыше 12 млрд рублей.