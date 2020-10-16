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Крупный природный пожар ликвидирован под Самарой Пожар в дачном массиве "Стромиловский" ликвидирован В Волжском районе пожарные тушили траву на площади 1600 кв. м Пожар на Стромиловских дачах локализован В дачном массиве "Стромиловский" под Самарой тушат крупный пожар

Пожары Происшествия

Крупный природный пожар ликвидирован под Самарой

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 октября, в 4:10 на площади 1900 кв.м ликвидировано возгорании травы и камыша в 500 метрах севернее с. Николаевка Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данным пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 15 октября в 18:24.

По прибытии первых пожарных подразделений на место происшествия было установлено, что там горит трава и камыш отдельными очагами на общей площади 1600 кв.м. 

По состоянию на 22:00 площадь пожара выросла до 1900 кв.м. В общей сложности борьбу с огнем вели 48 человек, которые использовали 11 единиц техники. В итоге пожар удалось ликвидировать в 4:10.

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