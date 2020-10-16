Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" провели волонтерские акции на территории Самарской области. Реализация добровольческих инициатив проходила по нескольким направлениям.

Работники Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) посетили в г. Новокуйбышевске пенсионеров — заслуженных ветеранов предприятия. На собранные лично средства волонтеры закупили и передали пенсионерам 20 продуктовых наборов.

Молодые специалисты аппарата управления совместно с профсоюзным комитетом на средства, собранные сотрудниками предприятия, закупили рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях, которые могут использоваться в присутствии людей. Рециркуляторы переданы в ГБУЗ "Самарская областная детская клиническая больница имени Н. Н. Ивановой".

Также добровольцы реализовали ряд экологических проектов. Молодые специалисты ЦБПО убрали листву и мусор в парке "Дубки" г. Новокуйбышевска. В г. Самаре сотрудники аппарата управления, Самарского РНУ и ЦБПО приняли участие в уборке территории вокруг озера, которое было благоустроено в 2019 году на средства АО "Транснефть - Приволга". К добровольцам присоединились жители близлежащих домов и представители управляющей компании.

Волонтерское движение в подразделениях АО "Транснефть - Приволга" активно развивается. Сотрудники предприятия помогают детским домам, приютам, многодетным семьям, детям-сиротам, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, проводят экологические акции и субботники.