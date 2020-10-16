Баскетбольный клуб "Самара" ушел на карантин по коронавирусу

В БК "Самара" в результате планового тестирования на коронавирусную инфекцию у троих игроков выявлены симптомы заболевания, сообщает пресс-служба клуба.

По результатам медкомиссии принято решение о переносе домашних матчей "Самары" 18 и 21 октября в чемпионате Суперлиги-1 с "Университетом-Югра" и "Новосибирском".

Кроме того, ранее с просьбой о переносе матча в клуб обратился "Новосибирск", игроки которого уже несколько дней находятся на самоизоляции.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора игроки и тренерский штаб "Самары" сейчас находятся на самоизоляции с соблюдением всех необходимых профилактических мер.

Также по просьбе команды "Восток-65" перенесен запланированный на 28 октября матч в Южно-Сахалинске. Перенесен и матч с "Иркутом", который должен был состояться 31 октября в Иркутске.

О новых датах этих матчей будет сообщено после их согласований с соперниками и РФБ.