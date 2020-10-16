В Самаре будут судить адвоката, обещавшего передать взятку

В Самаре перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в июле текущего отец подсудимого по обвинению в вымогательстве и похищении человека передал посреднику по достигнутой ранее договоренности 2 млн руб. за решение вопроса о назначении максимально мягкого наказания своему сыну. Посредник в тот же день передал эту сумму адвокату, который заведомо зная, что у него отсутствует возможность исполнить взятое на себя обязательство, принял деньги. Оба фигуранта были сотрудниками территориального УФСБ.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.