Ликвидирован крупный пожар в Дубово-Уметском лесничестве

В пятницу, 16 октября, в 17:00 был ликвидирован пожар в Дубово-Уметском участковом лесничестве, в 1 км западнее одноименного с. Волжского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о низовом лесном пожаре в 13 и 14 кварталах Дубово-Уметского участкового лесничества поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 15 октября в 16:30. В борьбе с огнем участвовали 189 человек, использовалось 40 единиц техники.

16 октября в 12:04 пожар был локализован на площади активного горения 0,1 га. При этом площадь лесного покрытия пройденная огнем составила 37,2 га, сухой травы — 20 га.

В чрезвычайном ведомстве сообщали, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

