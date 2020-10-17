Инвесторы собрались на Volga Investment Summit 2020

В годы Великой Отечественной войны Самара (тогда Куйбышев) была запасной столицей СССР, а в пятницу, 16 октября, она ненадолго стала инвестиционной столицей России. Именно в нашем городе проходил форум Volga Investment Summit 2020, на котором как оффлайн, так и онлайн встретились ведущие федеральные и региональные эксперты, инвесторы, представители власти и бизнеса

Организатором саммита выступило правительство Самарской области. В своем приветственном слове губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул цели встречи: "налаживание прочных связей в финансовой и инвестиционной сферах, масштабирование лучших практик взаимодействия государства, бизнеса и институтов развития".

Большой спектр вопросов инвестиционного развития было рассмотрен на пленарном заседании "Инвестиции в изменившемся мире. Время технологий. Новые точки роста в регионах". Затем состоялась трек-дискуссия "Инвестиции — точки роста", на котором инвесторы, представители инвестиционных фондов и институтов развития обсудили тренды и главные вызовы на российском и международном инвестиционных рынках, планы по дальнейшему выстраиванию взаимодействия с бизнесом. Организацией трека форума занимался один из его инфраструктурных партнеров — Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

На оффлайн-встречу на инновационной площадке Куйбышевской железной дороги в Самаре прибыли инвесторы, желающие не только обсудить проблемы, но и вложить деньги в реальное производство. Не смотря на пандемию и проблемы в мировой экономике, только на заседаниях регионального Совета по улучшению инвестклимата, которые прошли в этом году, было рассмотрено 8 проектов с общим объемом инвестиций 30,5 миллиарда рублей.

Со многими такими представителями бизнеса исполнительный директор Агентства привлечения инвестиций Самарской области Сергей Иванович Никитин встретился на саммите уже как с давними партнерами. Пример — гендиректор ООО "Валео Сервис" Жан Клод Пети.

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Иванович Никитин и Генеральный директор ООО «Валео Сервис» Жан-Клод Пёти

— Наша компания "Валео" находится в России с 2007 года, а с 2017 года мы работаем в Самарской области. Несмотря на пандемию, мы продолжаем развиваться в России. Здесь у нас самый крупный завод по термическим системам и трансмиссии, — отметил Жан Клод Пети. — Самарский регион мы выбрали для инвестиций, потому что здесь есть компетенции и хорошие вузы, удобная инфраструктура и логистика, а также поддержка правительства области".

И производство компании "Валио" — не единичный случай, а лишь один из множества проектов, реализуемых крупным бизнесом в регионе. Взять хотя бы строящееся в ТОСЭР "Тольятти" предприятие "Феррони". Уже в апреле 2021 года запускается производство металлических дверей. Набор персонала уже начался. ООО "Феррони Тольятти" инвестирует в проект более 4,4 млрд рублей менее чем за 1 год.

Данный проект "привела" в Тольятти планомерная работа Агентства по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ). Месяцы переговоров, деловых поездок, наконец, дали результат. И, конечно, важно то, что Губернатором Дмитрием Азаровым и Правительством Самарской области за последние годы многое было сделано для инвестиционной привлекательности Самарской области. Как отметил министр экономического развития Самарской области: "Самарский регион по международным рейтингам является инвестиционным лидером в России".

Свидетельства тому — мнения представителей крупных предприятий и бизнес-миссий, высказанные на форуме Volga Investment Summit 2020.

Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, рассказывая о направлениях франко-российского взаимодействия, отметил: "Автомобилестроение, химическая промышленность и космос — одни из самых перспективных направлений сотрудничества России и Франции… Никто не собирается сворачивать инвестиционные проекты, ни одна французская компания не покинула Россию с 2014 года. Вчера было подписано соглашение — ООО "Форессия — автомобильные решения" стало 26 резидентом технопарка "Тольятти"… С какими проблемами сталкиваются инвесторы-французы вообще в России? Многоголосие разных служб, разных уровней подчинения. Но в Самарской области есть ощущение работы одной команды, создания благоприятного климата для французских инвесторов".

Министр Дмитрий Богданов прокомментировал выступление эксперта: "Важно отметить, корпус для завода "Форессия" регион построил на свои средства, снимая риски с компании. Это позволило нам запустить завод уже через месяц — полтора. Мало того, еще 4 проекта мы планируем запустить по такой же схеме сейчас. Регион разделяет риски, берет часть рисков на себя!"

Генеральный директор управляющей организации ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара" Владимир Шатунин рассказал о перспективах отрасли в регионе: "Самара — известный для промышленников город и область. Есть широко употребляемый титул — "Самара космическая", меньше известно о том, что Самара еще и электрическая. Город входит в топ-3 по производству электротехнического оборудования… На базе "Электрощит-ТМ Самара" рассматривается создание в регионе электротехнического кластера. Это увеличит число рабочих мест и даст развитие экономики области".

Генеральный директор ООО "Линде Инжиниринг Рус" Андреас Реннер: "Мы выбирали для своего проекта из 7 регионов и Самара была выбрана из-за ее инвестиционной привлекательности. Важные "плюсы" региона — логистическая привлекательность, и обеспеченность инженерными технически кадрами, включая студентов… Мы планируем увеличить российское представительство и принять на работу еще 40 сотрудников… Я очень благодарен нашим инвесторам, которые приняли решение прийти именно в Самару и благодарен правительству Самарской области — нам дали всевозможную поддержку, что очень важно для нашего развития".

Президент американской торговой палаты "AmCham Russia" Алексис Родзянко: "70% членов палаты рассматривают Россию, как ключевой и стратегический рынок… Мы недавно отпраздновали четверть века работы в России и надеемся, что еще проработаем здесь век, потому что Самарская область очень привлекательный регион. В России огромный потенциал и он не реализован, будущее будет очень интересным!"

Несмотря на сложный период в экономике и угрозу распространения COVID-19, инвесторы продолжают строить планы развития в Самарском регионе. Наша область по-прежнему является местом притяжения ведущих российских инвестиционных и бизнес-экспертов. И Волжский инвестиционный саммит, который стал уже традиционным, еще одно тому подтверждение.

Комплекс мероприятий по улучшению инвестиционного климата проводится министерством экономического развития Самарской области совместно с Агентством по привлечению инвестиций Самарской области на постоянной основе. Следует отметить, что Агентство взаимодействует с представителями бизнеса в режиме "одного окна". В организации можно получить всю информацию о мерах поддержки и инвестплощадках Самарской области.