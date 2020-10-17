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Хоккей Спорт

Тольяттинская "Лада" проиграла ХК "Рязань"

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 октября, тольяттинская "Лада" встречалась с хоккейным клубом "Рязань" на своем поле. Как сообщает официальный сайт ХК "Лада", матч начался с атак гостей.

В концовке периода нападающий ХК "Рязань" Никита Куракин в течении минуты оформил дубль: сначала он реализовал большинство, а затем отличился в контратаке, когда "Лада" имела на одного игрока больше в своем составе.

Во втором периоде хозяева пытались переломить ходу матча, но пропустили шайбу от Никиты Жульдикова — 0:3.

В дебюте третьего периода шайба побывала в воротах рязанцев, но судьи взятие ворот отменили, определив движение ногой в этом эпизоде у Никиты Свинцицкого (шайба влетела в сетку от его конька).

Тольяттинцы не опустили рук, и на 44-й минуте Филипп Толузаков реализовал большинство, сократив счет — 1:3.

В концовке после тайм-аута "Лада" заменила Смирягина шестым полевым игроком, но счет не изменился.

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