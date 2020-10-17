"Нова" проиграла московскому "МГТУ"— 3:2

В пятницу, 16 октября, в первом матче второго тура высшей лиги "А" "Нова" в Москве сыграла с хозяевами площадки командой "МГТУ".

Как сообщает официальный сайт ВК "Нова", встреча получилась на редкость напряженной. В первом сете "Нова" не оставила шансов сопернику и уверено выиграла — 25:17. А вот во второй партии уже команда "МГТУ" сыграла первым номером. Наша команда стала чаще ошибаться и как результат — 17:25.

Самым ярким получился третий сет. На протяжении всего игрового отрезка хозяева площадки шли впереди. Для победы москвичам достаточно было сделать один шаг, но волжане выиграли — 26:24.

В четвертой партии "Нова" вела — 16:10, но, к сожалению, удержать преимущество не удалось — 22:25. На тай-брейке удача улыбнулась "МГТУ" — 15:13.