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Преступления Происшествия

Мужчина украл триммер с газона на бульваре Гая в Тольятти

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские раскрыли кражу имущества, принадлежавшего одной из из управляющих компаний города. Похищенный триммер пока не нашли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области,

Отметим, что в  начале октября текущего года в дежурную часть отдела полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти обратился представитель одной из управляющих компаний города и сообщил о краже имущества организации.

Полицейские выяснили, что преступление произошло в вечернее время около подъезда одного из домов, расположенных на бульваре Гая. Работник управляющей компании косил траву на газоне, и когда у него закончилась леска в триммере, он ушел за новой, а инвентарь оставил без присмотра.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность и задержали подозреваемого — 39-летнего местного жителя, который  ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.

В ходе опроса задержанный выразил готовность сотрудничать с полицией и пояснил, что возвращался домой и увидел бесхозный инструмент. Похищенное имущество продал прохожему, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража", возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание  — лишение свободы на срок до двух лет.

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