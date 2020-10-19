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Хоккей Спорт

"Ладья" провела две игры со "Спутником"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Ладья" провел два матча со "Спутником" из Альметьевска в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встречи команд прошли на "Лада Арене" в Тольятти.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первая игра состоялась 17 октября. Хозяева начали матч активно и к середине стартового периода стараниями Андрея Малинова и Артема Якутова повели 2:0. При этом, тольяттинцы создали еще несколько опасных моментов у ворот Раиля Насырова, главным образом — в большинстве, но развить свой успех не смогли.

Во второй половине стартовой трети гости перехватили инициативу и к перерыву восстановили равновесие (Андрей Шолгин и Данила Семенов забросили по шайбе в ворота Даниила Захарова).

Во втором периоде Айрат Асфандияров вывел "Ладью" вперед, хорошо сыграв на чужом пятаке — 3:2. Этот счет не изменился до финальной сирены — победа "Ладьи".

Повторная встреча соперников прошла 18 октября. В первом периоде повторного матча против "Спутника" тольяттинцы пропустили три шайбы — 0:3.

В дебюте второго периода Вениамин Цитцер отыграл одну шайбу (1:3). Вскоре тольяттинцы на две минуты получили преимущество в двух игроков, но реализовать его не смогли. "Спутник" же вновь увеличил свое преимущество до трех шайб.

На 37-й минуте Федор Свечков забросил вторую шайбу в ворота "Спутника" — 2:4.

В третьем периоде соперники обменялись заброшенными шайбами — 3:5 победа "Спутника".

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