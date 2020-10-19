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Корпорация "Кошелев-проект" купила московский бизнес-центр

МОСКВА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Корпорация "Кошелев-проект" приобрела на торгах бизнес-центр класса B на Шлюзовой набережной, 8 в Москве, пишет kommersant.ru. На месте офисного объекта корпорация намерена построить пятизвездный отель с апартаментами.

Бизнес-центр на Шлюзовой набережной был выставлен на торги банком "Траст", получившим его в залог от лишившегося лицензии Тембр-банка. При начальной цене на торгах в 1,555 млрд руб. сумма сделки составила 1,246 млрд рублей.

Владелец корпорации Владимир Кошелев подтвердил сделку, подчеркнув, что в портфеле компании уже есть три объекта в столице. Так, в собственности у "Кошелев-проекта" здание бывшего химфака Московского педагогического госуниверситета в Несвижском переулке, гостиница Arbat Inn и объект с коворкингами на Сретенском бульваре.

Общая площадь бизнес-центра на Шлюзовой набережной превышает 18 тыс. кв. м, размер участка — 0,8 га. На месте одного из зданий застройщик планирует возвести пятизвездную гостиницу с апартаментами по типу доходного дома, сообщил Владимир Кошелев. По его оценке, инвестиции в проект составят $100 млн.

Владимир Кошелев отметил, что не намерен строить отель сразу после закрытия сделки. Для начала он планирует полностью заполнить объект арендаторами.

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