Фестиваль "NAUKA 0+" в Самаре завершится рассказом о "физике всего

С 19 по 25 октября Всероссийский фестиваль "NAUKA 0+" проводит неделю "Физика всего". Очередная тематическая неделя посвящена самым разным физическим процессам и явлениям. Она станет финальной в работе Самарской Центральной региональной площадки фестиваля. Посмотреть онлайн-открытие и познакомиться с программой недели можно в официальной группе https://vk.com/festivalnauki63.

На открытии участники смогли присоединиться к онлайн мастер-классу "Чудеса волновой оптики" от кафедры физики Самарского университета им. Королёва.

Во вторник Опорный Тольяттинский государственный университет предложит научно-популярную лекцию "Большие данные: что это такое?" профессора кафедры прикладной математики и информатики Сергея Мкртычева, а также интерактивную викторину "Физика вокруг нас".

21 октября в программе недели еще две лекции от ученых ТГУ: "Распознавание онкологических патологий тканей кожи человека" (ее прочтет старший преподаватель кафедры "Прикладная математика и информатика" Мария Лисовская) и музыкальная лекция "Физики и лирики о судьбе и счастье" от кандидата педагогических наук Юрия Лившица. Он докажет, что ученые — вовсе не такие серьезные и замкнутые на своих исследованиях люди, как привыкли думать многие. Биографии ученых бывают похожи на приключенческий роман, где есть место и юмору, и большой любви.

В четверг, 22 октября, эстафету принимают представители других учебных заведений. Панельную дискуссию "Каким станет педагог будущего" проведет Ирина Малышева, заведующий лабораторией практической педагогики и психологии Поволжского православного института им. Святителя Алексия Московского. А студент 3-го курса Самарского машиностроительного колледжа Тимур Феткуллов прочитает лекцию "Двухмассовый маховик коленчатого вала с автоматическим изменением вращающейся массы".

В пятницу участников фестиваля науки ждут лекции по астрономии. О модели строения всей Солнечной системы и ее происхождении расскажет руководитель студенческого конструкторского бюро Самарского машиностроительного колледжа, профессор РАЕ Петр Плеханов. Студент 3-го курса Самарского машиностроительного колледжа Максим Карлин посвятит свою лекцию экзопланетам.

Завершают программу субботние мероприятия. В их числе — лекция "Существование третьего пояса" (ведущий — студент Самарского машиностроительного колледжа Артем Попенков) и всероссийский квиз "Физика всего" — разработка самарской команды фестиваля и "Эйнштейн Party" специально для фестиваля "NAUKA 0+". Участниками квиза станут все площадки фестиваля "NAUKA 0+", а по итогам игры победителей ждут "умные" призы. Подключиться к игре можно бесплатно, достаточно заполнить форму по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJadRIPZ12aTuMI02LzU2dZ8b28kEFzXWsA6z7T7aBA1WPIw/viewform

Организаторы фестиваля "NAUKA 0+" — Министерство науки и высшего образования РФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Правительство Самарской области, Самарский университет им. Королёва, Совет ректоров вузов Самарской области. Партнеры фестиваля в регионе — Ассоциация вузов Самарской области, пространство "Точка кипения", "Эйнштейн Party Самара". Генеральный информационный партнер — Самарское областное вещательное агентство. Информационные партнеры — портал "Волга Ньюс", "Комсомольская правда — Самара".