Самарский мурал участвует в голосовании на лучший стрит-арт объект ПФО

На Фестивале стрит-арта ПФО "ФормART" объявлено голосование за лучший мурал в Приволжском федеральном округе. Проголосовать можно по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23. Рисунок от Самарской области под номером 12.

Напомним, в октябре в Самаре на фасаде дома на улице Ново-Садовой, 317 появился мурал "Чистый вдох", посвященный жизни в эпоху постковида. Мурал был нарисован художницей Оксаной Гладковой в рамках Фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART", инициатором которого стал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

каждом из 14 регионов ПФО появились рисунки молодых художников, посвященные вкладу людей в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и жизни в постковидный период. Посмотреть работы в других регионах можно на сайте http://formartpfo.ru.

Сегодня стартовало народное голосование, которое пройдет до 31 октября. Голосовать могут жители всех регионов России. С одного номера проголосовать можно только один раз. Победитель будет определяться сложением зрительских голосов и голосов членов жюри.