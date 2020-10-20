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Здравоохранение Общество

В Самарской области против гриппа привили уже более 160 тыс. детей

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прививки от гриппа уже сделали более 600 тыс. жителей региона, в том числе более 160 тыс. детей, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом, в том числе детей. На днях в регион поступило более 200 тыс. доз детской вакцины.

Активно идет иммунизация детского населения в Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике № 14, к которой прикреплено порядка 15 тыс. детей и подростков. 

"Первую партию вакцины мы получили в конце августа, — пояснила заведующая детским отделением поликлиники Ольга Далкова. — В настоящее время мы получили более 4 тыс. доз вакцины против гриппа и продолжаем иммунизацию детского населения. Напоминаем родителям, что полученная вакцина инактивированная, в ее состав включен иммуномодулятор, поэтому она легко переносится детьми.  Противопоказаний для вакцинации практически не существует".

Также в Самарскую область поступила и взрослая вакцина против гриппа. В ближайшие дни она будет отгружена в медицинские учреждения, и специалисты пригласят жителей на вакцинацию.







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