В Самарской области против гриппа привили уже более 160 тыс. детей

Прививки от гриппа уже сделали более 600 тыс. жителей региона, в том числе более 160 тыс. детей, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом, в том числе детей. На днях в регион поступило более 200 тыс. доз детской вакцины.

Активно идет иммунизация детского населения в Самарской городской консультативно-диагностической поликлинике № 14, к которой прикреплено порядка 15 тыс. детей и подростков.

"Первую партию вакцины мы получили в конце августа, — пояснила заведующая детским отделением поликлиники Ольга Далкова. — В настоящее время мы получили более 4 тыс. доз вакцины против гриппа и продолжаем иммунизацию детского населения. Напоминаем родителям, что полученная вакцина инактивированная, в ее состав включен иммуномодулятор, поэтому она легко переносится детьми. Противопоказаний для вакцинации практически не существует".

Также в Самарскую область поступила и взрослая вакцина против гриппа. В ближайшие дни она будет отгружена в медицинские учреждения, и специалисты пригласят жителей на вакцинацию.















