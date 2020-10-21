Французские бизнесмены считают Самарскую область лучшим регионом для инвестиций

Об этом стало известно в ходе проведения VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020, который состоялся в Самаре, 16 октября.

Одна из панельных дискуссий мероприятия была посвящена взаимодействию с иностранными инвесторами и актуальным формам международной кооперации. Генеральный директор ООО "Валео Сервис" Жан-Клод Пети отметил, что компания успешно работает на территории Самарской области с 2017 года. "Этот регион мы выбрали для инвестиций, потому что здесь есть компетенции и хорошие вузы, удобная инфраструктура и логистика, а также поддержка правительства области", — подчеркнул Жан Клод Пети.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не раз говорил о развитии дополнительных стимулов для захода инвесторов: "В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе".

О комфортных условиях, созданных в Самарской области для иностранных компаний, говорил и генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, рассказывая о направлениях франко-российского взаимодействия. "Буквально вчера было подписано соглашение с компанией Форесия — она стала 26 резидентом Особой экономической зоны "Тольятти". С какими проблемами сталкиваются инвесторы-французы вообще в России: несогласованность различных служб, разные уровни подчинения. Но в Самарской области есть ощущение работы одной команды, создания благоприятного климата для французских инвесторов", — отметил он.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, корпус для завода "Форесия" регион строит на свои средства, обеспечивая компании все условия для быстрого старта производства. "Это позволит нам запустить завод уже в ближайшее время. Мало того, сейчас мы планируем запустить по такой же схеме еще четыре проекта. Регион готов разделять риски с инвесторами, брать на себя значительную их часть", — добавил министр.