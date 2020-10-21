Прокуратура обнаружила мошенничество при капремонте дома в Тольятти

В Тольятти Самарской области возбудили уголовное дело по факту махинаций подрядчика при капремонте.

По данным региональной прокуратуры, подрядная организация ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" по договору с ФКР проводила капремонт дома № 8 по ул. Никонова и заключила договор субподряда с ООО "СтройИндустрия" на работы стоимостью 5,6 млн рублей.

При проверке обнаружилось, что для некоторых работ стройматериалы использованы не полностью или не использованы вовсе, зато полностью оплачены были акты выполненных работ. Сумма ущерба превысила 250 тыс. рублей.

В результате возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").