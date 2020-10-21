Торги по продаже половины самарского ТЦ "Парк Хаус" требуют отменить

ООО "Лауд" обратилось в Арбитражный суд Москвы с ходатайством об отмене торгов, на которые выставлялась вторая очередь самарского ТЦ "Парк Хаус" и земельный участок под всем торговым центром.

Истец обосновывает требование бездействием Евгения Ехлакова — конкурсного управляющего ООО "Арес Недвижимость", в рамках банкротства которого и продавался участок со зданием.

Бездействие, по мнению представителей "Лауда", входящего в число кредиторов "Арес Недвижимости", выразилось в частности "в не внесении в ЕГРН сведений об изменении вида разрешенного использования земельного участка".

По данным источника Волга Ньюс, речь идет о том, что на торги выставлялся участок с видом разрешенного использования под спортивные объекты, в то время как в действительности назначение его было изменено в соответствии с фактическим использованием. Такое позиционирование участка могло отсечь потенциальных покупателей и привести к занижению его стоимости, поясняет собеседник мотивы "Лауда".

Отметим, что 1 октября Арбитражный суд Поволжского округа вернул на новое рассмотрение дело по иску департамента управления имуществом Самарской области к ООО "Арес Недвижимость" и еще одному собственнику части "Парк Хауса" - ООО "Райзинг Стар Медиа" об освобождении земельного участка. Власти требуют снести помещения ТЦ, заходящие на участок муниципальной земли на 1490 кв. м.

Первая и вторая инстанция не нашли оснований для удовлетворения иска, однако кассация не согласилась с таким решением.

Ранее в процессе разбирательств один из собственников площадей в ТЦ - ООО "Финэкс актив" - заявлял о желании приватизировать спорную землю. До этого данная компания также оспаривала введение банкротства в отношении "Арес Недвижимости".

Напомним, единственным участником и победителем торгов по продаже второй очереди ТЦ "Парк Хаус" (28,68 тыс. кв. м) и земельного участка под всем ТЦ стало ООО "ФизРазвитие", входящее в корпорацию "РосРегион Развитие" Сергея Плотникова. Компания согласилась приобрести объекты по максимальной цене - 694 млн рублей. Договор купли-продажи был заключен 5 октября.