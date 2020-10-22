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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" заключила контракт с нападающим Владимиром Михасенком

ТОЛЬЯТТИ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт до конца сезона с нападающим Владимиром Михасенком, который ранее выступал за тольяттинскую команду в качестве командированного игрока.

В сезоне 2019/20 Михасенок играл в ВХЛ за "ОРДЖИ", где набрал 29 (12+17) очков в 53 матчах. Владимир становился Лучшим новичком месяца в ВХЛ в октябре 2019 года.

В сезоне 2020/21 хоккеист сыграл в КХЛ за "Торпедо" 4 матча, в которых набранными очками не отметился. За "Ладу" Михасенок сыграл в двух стартовых матчах сезона, забросив одну шайбу.

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