Хоккейная "Лада" заключила контракт с нападающим Владимиром Михасенком

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт до конца сезона с нападающим Владимиром Михасенком, который ранее выступал за тольяттинскую команду в качестве командированного игрока.

В сезоне 2019/20 Михасенок играл в ВХЛ за "ОРДЖИ", где набрал 29 (12+17) очков в 53 матчах. Владимир становился Лучшим новичком месяца в ВХЛ в октябре 2019 года.

В сезоне 2020/21 хоккеист сыграл в КХЛ за "Торпедо" 4 матча, в которых набранными очками не отметился. За "Ладу" Михасенок сыграл в двух стартовых матчах сезона, забросив одну шайбу.