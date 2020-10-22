В пос. Суходол Сергиевского района работает "Детская универсальная STEAM-лаборатория"

Изучение наук, проведение опытов, обучение тому, как находить причинно-следственные связи, — все эти умения воспитанники детского сада "Теремок" пос. Суходол Сергиевского района Самарской области приобретают на занятиях по программе "Детская универсальная STEAM-лаборатория". Это учреждение дошкольного образования стало первым в районе, где внедрили новую оригинальную методику конструирования искусственной обучающей среды для детей.

С начала текущего учебного года привычная групповая комната на время занятий превращаются для воспитанников детского сада "Теремок" в лабораторию, а воспитатель — в ее заведующую. Дети же становятся помощниками, лаборантами, и все вместе они открывают законы нашего мира, создают творческие проекты и проводят научные исследования в области химии, физики и других наук через занимательные игры.

"Сейчас мы изучаем основы программирования — это первая программа в данной методике, и мы учимся создавать последовательность действий", — рассказала воспитатель Галина Евдокимова.

Следующим этапом станет постижение основ картографии, чтения, астрономии, математики и других наук. Материал охватывает почти все сферы жизнедеятельности современного человека, и освоить его дети должны в течение учебного года. А помогает им в этом главный герой всего пособия, вокруг которого сформированы сюжетные линии программы — космический робот Микибот.

"Наглядные пособия необычные, яркие, особенно наш Микибот, который, по легенде, прилетел с планеты мышей, — пояснила воспитатель. — Дети научились его программировать, и очень радуются, когда он выполняет их команды. А еще наш главный герой учит дошкольников основам чтения, позже мы приступим к картографии. Вообще, благодаря уникальной методике обучение проходит легко, играючи, и ребята с нетерпением ждут этих занятий".

"Микибот — это наш друг, он прилетел на Землю, чтобы узнать, как мы живем на нашей планете, — делится юный "лаборант" Максим. — От нас он узнает, чем люди интересуются, что умеют делать, а потом улетит на планету мышей, и расскажет о Земле своим сородичам".

Для воспитанников "Теремка" занятия в STEAM-лаборатории –увлекательная игра, но грамотно разработанные задания, а их в программе более 100, позволят максимально задействовать возможности детей и сформировать у них мощную базу для дальнейшего развития по самым разным направлениям.

"Современное образование требует от дошкольных организаций внедрения передовых технологий, новых программ, — отметила старший воспитатель детского сада "Теремок" Наталья Ганжа. — И "Детская универсальная STEAM-лаборатория" автора Екатерины Беляк является одной из таких оригинальных методик, она нацелена на максимальное использование уникального потенциала дошкольников, на развитие у них определенных компетенций и, по сути, подготовку будущей интеллектуальной элиты".

Перед тем, как внедрить программу в работу детского сада, необходимое обучение пришлось пройти и педагогам на всероссийском вебинаре "STEAM-технология как инновационная площадка в детском саду". Делясь впечатлениями, воспитатели заявили, что усваивали новую для себя информацию гораздо медленнее, чем впоследствии их воспитанники. "Мы еще раз убедились в том, что детский потенциал практически безграничен, особенно в течение первых 4-8 лет в жизни ребенка. Это бесценное время, когда дети учатся с огромной легкостью, а наша задача — успевать за ними", — с улыбкой призналась Наталья Ганжа.

Новая программа начала работать в детском саду в декабре минувшего года, но у педагогов уже есть успехи. Так, в 2019 году приняли участие во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест", а в этом году стали его призерами, заняв 1 место в номинации "Навстречу звездам". Делясь планами на будущее, специалисты дошкольного учреждения отметили, что впереди у них большая работа по реализации практико-ориентированных исследовательских проектов, с дальнейшим представлением опыта своей работы на научно-исследовательских конференциях, фестивалях и конкурсах. Но самая главная задача — в полной мере подготовить дошкольников к предстоящей учебной деятельности, и STEAM-образование станет незаменимым помощником в ее решении.