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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина завершила выступление на турнире в Остраве

ПРАГА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина не сумела преодолеть второй круг турнира WTA в Остраве, уступив в матче второго круга американке Дженнифер Брэйди. Встреча закончилась со счетом 5:7, 2:6, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из пяти.

Ее соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.

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