В Самарской области пропал пожилой мужчина

В Самарской области разыскивают пропавшего 83-летнего мужчину.

21 сентября 2020 г., с 12:00 до 17:00, Владимир Яковлев ушел с остановки в с. Печерское Сызранского района в неизвестном направлении. При себе у него были два пакета с вещами, пакет с грушами, паспорт, деньги и банковская карта. Предположительно, он мог уехать на попутном транспорте в сторону Уфы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Приметы пропавшего: на вид 80-85 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, карие глаза, прямой нос, на лице пигментные пятна, был одет в военную куртку цвета хаки, сине-белую рубашку в клетку, коричневую демисезонную кепку, серую шерстяную безрукавку, зеленые брюки и синие кроссовки с белой подошвой, на левой руке часы на кожаном ремешке.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пенсионера, просят обращаться по телефонам: ДЧ ОП-34 (Сызранский район) МУ МВД России "Сызранское" 8-846-4-98-46-02, ДЧ МУ МВД России "Сызранское" 8-846-4-33-38-66, следственный отдел по Сызрани 8-846-4-98-42-28.