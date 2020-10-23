16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре будут судить водителя, сбившего ребенка на самокате В массовом ДТП в Тольятти погиб водитель В Сызранском районе столкнулись три автомобиля, погиб человек Женщина на Lada насмерть сбила пешехода в Самаре В Самаре на ул. Ново-Садовой под колесами иномарки погиб пешеход

ДТП Происшествия

В Самаре будут судить водителя, сбившего ребенка на самокате

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в суд направили уголовное дело 25-летнего местного жителя, попавшего в ДТП.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, осенью 2019 г. в темное время суток мужчина ехал на Toyota RAV4 по ул. Вилоновской и сбил 10-летнего ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу.

Медэкспертиза установила, что здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1