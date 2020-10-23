В Самаре будут судить водителя, сбившего ребенка на самокате

В Самаре в суд направили уголовное дело 25-летнего местного жителя, попавшего в ДТП.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, осенью 2019 г. в темное время суток мужчина ехал на Toyota RAV4 по ул. Вилоновской и сбил 10-летнего ребенка, который ехал на самокате по пешеходному переходу.

Медэкспертиза установила, что здоровью несовершеннолетнего причинен тяжкий вред.

В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").