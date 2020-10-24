"Ладья" проиграла "Омским ястребам" - 3:5

ХК "Ладья" проиграл "Омским ястребам" - 3:5.
Счет на исходе первого периода открыл защитник "Ладьи" Вячеслав Чегошев, реализовавший большинство (0:1).
Во втором периоде сибиряки забросили четыре безответные шайбы, казалось, предопределив исход встречи (4:1).
Но, в первой половине третьего периода тольяттинцы усилиями Михаила Тепикина и Айрата Асфандиярова сократили счет до минимума (4:3).
Но, вскоре, сибиряки получили численное преимущество, которое реализовали.
Окончательный счет — 5:3 в пользу "Омских Ястребов" (Омск)