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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Омским ястребам" - 3:5

ОМСК. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Ладья" проиграл "Омским ястребам" - 3:5.

Счет на исходе первого периода открыл защитник "Ладьи" Вячеслав Чегошев, реализовавший большинство (0:1).

Во втором периоде сибиряки забросили четыре безответные шайбы, казалось, предопределив исход встречи (4:1).

Но, в первой половине третьего периода тольяттинцы усилиями Михаила Тепикина и Айрата Асфандиярова сократили счет до минимума (4:3).

Но, вскоре, сибиряки получили численное преимущество, которое реализовали.

Окончательный счет — 5:3 в пользу "Омских Ястребов" (Омск)

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