Защитник "Лады" вызван в сборную России

Защитник "Лады" Дмитрий Костенко получил вызов в национальную сборную России для подготовки к участию в первом этапе Евротура сезона 2020/21 — Кубок Карьяла.
Он пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.
Защитник "Лады" Дмитрий Костенко получил вызов в национальную сборную России для подготовки к участию в первом этапе Евротура сезона 2020/21 — Кубок Карьяла.
Он пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.
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