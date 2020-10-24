В ХК "Лада" командирован нападающий Семен Кизимов

В рамках договора о сотрудничестве с "Торпедо" в хоккейную "Ладу" командирован нападающий Семен Кизимов.
Планируется, что Семен Кизимов примет участие в матче с "Ижсталью". Он будет играть под 65 номером.
В рамках договора о сотрудничестве с "Торпедо" в хоккейную "Ладу" командирован нападающий Семен Кизимов.
Планируется, что Семен Кизимов примет участие в матче с "Ижсталью". Он будет играть под 65 номером.
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