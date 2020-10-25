16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре умерла музыковед Наталья Эскина Финалисты проекта "Река талантов" выступят в Самаре В Самаре пройдет встреча с прозаиком Романом Сенчиным Перенесен концерт Волжского русского народного хора и Ансамбля песни и танца Республики Татарстан В театре оперы и балета пройдут экскурсии "с призраком"

Культура

В Самаре умерла музыковед Наталья Эскина

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 12
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на 72 году жизни скончалась известный музыковед, кандидат искусствоведения, журналист, член Союза композиторов, автор нескольких сотен научных статей Наталья Эскина.

"Ночью в реанимации самарской клиники ушла из жизни музыковед, журналист, автор нескольких сотен научных статей, 8 монографий, нескольких сотен газетных публикаций, кандидат искусствоведения, доцент Наталья Анатольевна Эскина. Очень жаль! Наталья Анатольевна была и навсегда останется в моем сердце! Человек, Коллега, Профессионал!!! Мои соболезнования родным и близким. Скорблю", — сообщил в соцсетях сотрудник Самарского академического театра оперы и балета Владимир Худяков.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Михаил Савченко: “ВолгаФест” – это единственное событие за лето”

Михаил Савченко: “ВолгаФест” – это единственное событие за лето”

Будни ВолгаФеста

Будни ВолгаФеста

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1