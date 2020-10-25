В Самаре умерла музыковед Наталья Эскина

В Самаре на 72 году жизни скончалась известный музыковед, кандидат искусствоведения, журналист, член Союза композиторов, автор нескольких сотен научных статей Наталья Эскина.

"Ночью в реанимации самарской клиники ушла из жизни музыковед, журналист, автор нескольких сотен научных статей, 8 монографий, нескольких сотен газетных публикаций, кандидат искусствоведения, доцент Наталья Анатольевна Эскина. Очень жаль! Наталья Анатольевна была и навсегда останется в моем сердце! Человек, Коллега, Профессионал!!! Мои соболезнования родным и близким. Скорблю", — сообщил в соцсетях сотрудник Самарского академического театра оперы и балета Владимир Худяков.