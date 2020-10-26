16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту навигационный спутник нового поколения Два самарских спутника для создания 3D-модели Земли запустят в 2023 году В Самаре приступили к эскизному проектированию многоразовой ракеты Самарский "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-17" успешно стартовал с Байконура Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на проектирование метановой ракеты "Амур-СПГ"

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту навигационный спутник нового поколения

АРХАНГЕЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 25 октября, в 22:08 с космодрома Плесецк проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2", производства самарского РКЦ "Прогресс", с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС.

Фото: Минобороны РФ

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Союз-2" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат "Глонасс-К" был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-К" функционируют в штатном режиме.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнил орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В настоящее время в составе орбитальной группировки 28 космических аппаратов, из которых 24 используются по назначению, два космических аппарата находятся в орбитальном резерве, один космический аппарат нового поколения "Глонасс-К" проходит летные испытания. Еще один космический аппарат временно выведен на техобслуживание.

Космические аппараты "Глонасс-К" созданы в негерметичном исполнении, имеют увеличенный до 10 лет гарантированный срок активного существования на орбите, пониженное энергопотребление, а также значительно меньший вес.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1