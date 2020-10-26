Самарский "Союз-2.1б" успешно вывел на орбиту навигационный спутник нового поколения

В воскресенье, 25 октября, в 22:08 с космодрома Плесецк проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2", производства самарского РКЦ "Прогресс", с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель "Союз-2" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат "Глонасс-К" был выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Фрегат" и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-К" функционируют в штатном режиме.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнил орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В настоящее время в составе орбитальной группировки 28 космических аппаратов, из которых 24 используются по назначению, два космических аппарата находятся в орбитальном резерве, один космический аппарат нового поколения "Глонасс-К" проходит летные испытания. Еще один космический аппарат временно выведен на техобслуживание.

Космические аппараты "Глонасс-К" созданы в негерметичном исполнении, имеют увеличенный до 10 лет гарантированный срок активного существования на орбите, пониженное энергопотребление, а также значительно меньший вес.