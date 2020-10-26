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Общество

В Самарской области похолодает до -9

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие дни в Самарскую область придут первые морозы. Такой прогноз опубликован на сайте Приволжского УГМС.

Фото: pixabay.com

Так, уже в ночь на вторник, 27 октября, столбики термометров в регионе опустятся до -1...-6 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до 1...6 градусов.

В ночь на среду, 28 октября, в губернии похолодает до -4...-9 градусов. Будет малооблачно, без осадков.
Ветер неустойчивый слабый. Днем температура воздуха составит 3...8 градусов.

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