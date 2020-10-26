В Курумоче начал работу медпункт для тестирования на коронавирус

В Самаре в аэропорту "Курумоч" начал действовать мобильный медицинский пункт, где пассажиры международных рейсов могут сдать ПЦР-тест на Covid-19.

Мобильный пункт сдачи анализов располагается в непосредственной близости от пассажирского терминала, на парковке перед главным входом в аэровокзал.

Мобильный медицинский пункт в аэропорту работают круглосуточно, оплата производится наличными или банковской картой. Услуги оказывает медицинская компания "Наука". Сдать анализы может любой желающий, при себе необходимо иметь паспорт. В течение двух дней результаты можно получить по электронной почте или скачать из личного кабинета на сайте naykalab.ru.