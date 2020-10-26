В список муниципалитетов с ЧС по африканской чуме свиней попал еще один район

На территории Красноармейского района введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в связи с африканской чумой свиней. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.
Заболевание выявлено в личном подсобном хозяйстве с. Воздвиженка.
Напомним, ранее режим ЧС из-за африканской чумы свиней был введен на территории Жигулевска, Новокуйбышевска, Тольятти, Сызрани, Чапаевска а также Безенчукского, Волжского, Исаклинского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноярского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Шигонского и Приволжского районов.