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Общество

В список муниципалитетов с ЧС по африканской чуме свиней попал еще один район

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Красноармейского района введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в связи с африканской чумой свиней. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.

Заболевание выявлено в личном подсобном хозяйстве с. Воздвиженка.

Напомним, ранее режим ЧС из-за африканской чумы свиней был введен на территории Жигулевска, Новокуйбышевска, Тольятти, Сызрани, Чапаевска а также Безенчукского, Волжского, Исаклинского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноярского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Шигонского и Приволжского районов.

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