В список муниципалитетов с ЧС по африканской чуме свиней попал еще один район

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На территории Красноармейского района введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера в связи с африканской чумой свиней. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона.