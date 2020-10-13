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Общество

В Чапаевске и Сызрани ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чапаевск и Сызрань попали в список муниципалитетов, в границах которых действует режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Очаги заболевания выявлены в границах одного из личных подсобных хозяйств на ул. Циолковского в Чапаевске и подсобном хозяйстве на ул. Чернышевского в Сызрани. На указанных территориях введен карантин. Также сообщается об ограничительных мероприятиях по АЧС на территории "Областного общества охотников и рыболовов "Кануевское"" в Безенчукском районе.

Напомним, ранее режим ЧС из-за африканской чумы свиней был введен на территории Жигулевска, Новокуйбышевска, Тольятти, а также Безенчукского, Волжского, Исаклинского, Кинель-Черкасского, Кошкинского, Красноярского, Сергиевского, Ставропольского, Сызранского, Шигонского и Приволжского районов. Теперь к этому списку добавились Сызрань и Чапаевск.

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