С начала года в Самарской области нашли работу почти 50 тыс. человек

Уровень безработицы в Самарской области составляет 3,88% от численности рабочей силы. Месяц назад этот показатель составлял 4,16%. Такие цифры говорят о стабилизации на рынке труда Самарской области, сообщает департамент труда.

За сентябрь количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, увеличилось еще на 5,4% и составляет порядка 36 тысяч.

Наращиваются темпы и по оказанию содействия безработным в трудоустройстве. Если за апрель уровень трудоустройства граждан из числа обратившихся в службу занятости составлял 4,7%, за май — 7,1%, за июнь — 11,6%, за июль — 28,1%, за август — 42,3%, за сентябрь — 56,1%.

В целях содействия трудоустройству услуги в сфере занятости населения получили почти 50 тыс. человек, также организовано обучение 3,7 тыс. безработных граждан, порядка 220 безработных граждан организовали предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости.

Особое внимание в регионе уделяют содействию занятости людей с инвалидностью. Так, за последний месяц трудоустройство граждан с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 9,1% и составило 33,7% от обратившихся в органы службы занятости инвалидов, что превышает общий уровень трудоустройства в регионе (25,3%).

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в целях обеспечения занятости безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения, за счет средств областного бюджета на временную работу трудоустроено 1790 человек.

Также в регионе действует программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда. В рамках нее заключены договоры на трудоустройство 2825 человек на такие предприятие региона, как ПАО "Завод им. А. М. Тарасова", ООО "Детальстройконструкция", ООО "888", АО "Полад", ОАО "Тольяттинский завод технологического оборудования", МУП ЖКХ Похвистневского района, АО "Комбинат питания".

Временная занятость организована по профессиям, востребованным на предприятиях: монтажник-установщик; оператор по вводу и обработке информации, чистильщик оборудования, координатор процессов управления, специалист по картированию, специалист по обработке информации, оформитель документации.

Общественные работы организуются преимущественно по профессиям, связанным с благоустройством: рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобные рабочие, уборщики служебных помещений, разнорабочие, укладчики-упаковщики.