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Олимпийские Спорт

Из-за коронавируса перенесены два матча гандбольной "Лады"

ТОЛЬЯТТИ. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с несколькими положительными результатами тестов на COVID-19 у игроков тольяттинской гандбольной "Лады" ее игры в Москве перенесены.

Матчи 27 октября с "Лучом" и 29 октября с ЦСКА в запланированные сроки не состоятся. 

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