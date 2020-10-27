Из-за коронавируса перенесены два матча гандбольной "Лады"

В связи с несколькими положительными результатами тестов на COVID-19 у игроков тольяттинской гандбольной "Лады" ее игры в Москве перенесены.
Матчи 27 октября с "Лучом" и 29 октября с ЦСКА в запланированные сроки не состоятся.
В связи с несколькими положительными результатами тестов на COVID-19 у игроков тольяттинской гандбольной "Лады" ее игры в Москве перенесены.
Матчи 27 октября с "Лучом" и 29 октября с ЦСКА в запланированные сроки не состоятся.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.