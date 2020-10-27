Инвесторы стремятся в Самарскую область

Самарская область — площадка, привлекательная для инвесторов. На днях глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов подписал сразу три новых соглашения с представителями частных компаний о реализации инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск".

Один из инвесторов планирует создать в городе завод по производству железобетонных изделий. Современный производственный комплекс позволит выпускать высококачественную продукцию, конкурентную на рынке строительных материалов.

Еще одним резидентом стала компания в сфере парафармацевтической продукции, которая планирует создать новых цех по производству медицинских средств по уходу за больными, а также гигиенической и косметической продукции, биологически активных добавок.

Третий инвестор зашел в ТОСЭР с проектом создания производства по переработке битумных отходов с применением инновационной технологии по вторичному использованию рубероида. Такая продукция используется при проведении текущего и капитального ремонта кровель, для производства рулонных битумных материалов, строительного битума, битумных мастик и праймеров, в дорожном строительстве и ремонте.

Общий объем заявленных инвестиций трех проектов составляет почти 650 млн рублей. Новые резиденты планируют трудоустроить 92 жителя моногорода.

В целом, резидентами территории опережающего развития являются семь компаний. Реализация всех заявленных проектов оценивается в 1,16 млрд рублей. В общей сложности, инвесторы планируют создать 372 рабочих места.

Резиденты ТОСЭР "Чапаевск" получают ряд преференций при соблюдении некоторых условий. Они должны инвестировать минимум 2,5 млн рублей и создать не менее 10 новых рабочих мест в первый год реализации проекта. Вместе со статусом резидента, инвесторы получают административную поддержку со стороны управляющей компании и региональных властей, а также ряд льгот. Это сниженный налог на прибыль в размере двух процентов в первые 5 лет получения прибыли, обнуление налога на землю и имущество в течение 10 лет, а также сокращение страховых выплат с 30 до 7,6 процентов. Здесь же действуют уникальные условия по стоимости переуступки права владения и пользования земельными участками со всеми коммуникациями.

Режим ТОСЭР также действует в Тольятти, где уже зарегистрировано 73 компании, готовых инвестировать более 43 млрд рублей и создать порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Сегодня резиденты тольяттинской территории вложили в реализацию своих проектов более 12,5 млрд рублей, создали 4,9 тысячи рабочих мест.

Популярность двух региональных территорий опережающего развития объясняется еще и тем, что в Самарско-Тольяттинской агломерации проживает 2,7 млн человек. Это позволяет инвесторам обеспечивать свои проекты высококвалифицированными сотрудниками. Кроме того, инвесторы Чапаевска и Тольятти могут воспользоваться поддержкой Фонда развития моногородов.

В Самарской области создаются все необходимые условия для российских и зарубежных компаний. Важную роль здесь играет развитие инвестиционных площадок, которые дают региону конкурентное преимущество перед соседними субъектами.

"На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. У нас действуют две ТОСЭР, мы развиваем индустриальные парки, создаем лучшие условия для резидентов Особой экономической зоны, — пояснил Дмитрий Богданов. — В регионе действует закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, если они реализуют новые проекты или вкладывают средства в развитие существующих".

Налоговые, таможенные и другие льготы, а также возможность возведения производственных мощностей с их последующей сдачей в аренду предусмотрены для резидентов Особой экономической зоны "Тольятти". На площадке уже построен корпус площадью более 20 тыс кв метров для французского производителя автокомпонентов ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ".

Благодаря усилиям региональных властей, резиденты ОЭЗ "Тольятти" уже в следующей году получат возможность отгружать свою продукцию по железной дороге — сегодня здесь ведется строительство железнодорожной ветки в рамках концессии с ОАО "РЖД". Кроме того, рядом с границей особой экономической зоны пройдет новая международная магистраль "Европа — Западный Китай", что даст дополнительные преимущества инвесторам, разместившим свои производства на площадке ОЭЗ.

Для работы с инвесторами в Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, где инициаторов проектов в режиме "одного окна" сопровождают на всех этапах их реализации.