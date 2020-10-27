Директор АПИ Сергей Никитин рассказал об инвестиционных возможностях Самарской области на ЮПИФ-2020

Директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин принял участие в Югорском промышленном инвестиционном форуме (ЮПИФ-2020). Он в онлайн-режиме выступил спикером сессии "Как привлечь инвестора?". Сергей Никитин представил доклад "Анализ инвестиционных возможностей региона как фактор привлечения инвестора".

Сергей Никитин отметил, что в Самарской области стараются развивать всестороннюю поддержку инвесторов: "Мы предлагаем инвесторам весь спектр специализированных площадок, территорий и зон, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, а также широкий спектр льгот в зависимости от выбранной площадки. Одно из преимуществ нашего региона — Особая экономическая зона, вошедшая в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России (по итогам 2017 года). ТОСЭР Тольятти является самой успешной площадкой в РФ по количеству резидентов, их — 75. Уже сегодня объем заявленных предпринимателями инвестиций составляет более 640 млн долларов с созданием более 8,5 тыс. новых рабочих мест. К сожалению, для новых резидентов не будет действовать налоговая льгота 7,6% по страховым взносам, но, мы уверены, что преимущества ТОСЭР позволяет ей выгодно выглядеть в глазах потенциальных инвесторов".

По словам Сергея Никитина, Самарская область предлагает широкий выбор площадок типов гринфилд (более 50) и браунфилд (более 40). "В регионе существуют государственные и частные индустриальные парки, также включающие в себя комплекс площадок, полностью готовых для запуска производства в короткий срок. Например, инвесторы оценили преимущества индустриального парка Преображенка, который в настоящий момент практически заполнен. Но, мы не останавливаемся на достигнутом — уже создан новый государственный ИП "Новосемейкино", расположенный в непосредственной близости к федеральной трассе М5. Частные парки также активно заполняются резидентами, многие компании высоко оценивают площадку ИП "АВТОВАЗ", как наиболее подходящую под их потребности", — подчеркнул Сергей Никитин.

По его словам, основные крупные транснациональные корпорации уже активно развиваются в субъектах Российской Федерации, в частности на территории региона уже действуют такие компании, как BOSCH, NESTLE, Coca-Cola, Renault, но, несмотря на их успешный опыт развития, новые компании заходят в регионы с определенной осторожностью, пытаясь свести уровень рисков к минимуму.

"Поэтому, на данный момент в привлечении инвестиций стало важным предметное понимание региона и его возможностей с точки зрения обеспечения сбыта, в том числе и межрегионального с учетом возможностей существующих транспортных сетей, особенностей сырьевой базы, структуры и квалификации кадров, а также возможности кооперационного взаимодействия с действующими предприятиями.

Существующие реалии показывают нам, что каждый регион стремится к привлечению инвесторов с помощью использования своих эксклюзивных отличий и особенностей, которые формируются благодаря полноценным знаниям и представлениям о региональных возможностях. Но, учитывая постоянно меняющиеся мировые тенденции, нам приходится обновлять существующую базу знаний о регионе для того, чтобы соответствовать актуальным потребностям," — подчеркнул Сергей Никитин.

По его словам, структуризация знаний и подходов к развитию региона требует постоянного наблюдения и анализа не только силами местных, но и сторонних специалистов, которые могут дать беспристрастную профессиональную оценку достоинств и недостатков региона.

"В связи с этим, мы считаем целесообразным и полезным взаимодействие с консалтинговыми агентствами, в частности в конце 2019 — начале 2020 года мы совместно с представителями компании "PriceWaterhouseCoopers" провели исследование потенциальных инвестиционных ниш Самарской области, что стало рабочим инструментом по поиску инвесторов. Кроме того, сейчас мы проводим дополнительный анализ точек роста, действующих на территории региона компаний, с учетом их долгосрочных планов развития и возможного влияния Covid-19 в текущей ситуации. Подобный комплексный подход и глубокое погружение дает нам возможность вести действительно предметный диалог с потенциальными инвесторами и более точно формировать меры поддержки для инициаторов проектов", — отметил Сергей Никитин.