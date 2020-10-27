Новокуйбышевск в следующем году перейдет на альткотельную

Новокуйбышевск в 2021 г. перейдет на новую модель рынка тепла по методу "альтернативной котельной". Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает "Т Плюс".

Переход в ценовую зону позволяет привлечь в систему теплоснабжения города дополнительные инвестиции, отмечают в компании.

"При соблюдении всех условий в ближайшие 10 лет в инфраструктуру теплоснабжения Новокуйбышевска "Т Плюс" может вложить 3,4 млрд руб., что на 1,8 млрд руб. превышает суммы инвестиций, возможных при тарифном регулировании", - указывается в релизе.

Кроме того, отмечается, что реализация инвестиционных мероприятий позволит существенно снизить количество инцидентов на тепловых сетях и в перспективе 10 лет сократить продолжительность летних ремонтных отключений горячего водоснабжения с 14 до семи дней.

Напомним, ранее решением правительства РФ к ценовой зоне теплоснабжения была отнесена Самара. В настоящий момент на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти находится заявка по переходу на новую модель рынка тепла Тольятти.