Георгий Квантришвили прочитает видеолекцию для СОУНБ

В четверг, 29 октября, в 19:00, в СОУНБ в рамках проекта "Умный четверг" состоится видеолекция Георгия Квантришвили "Вёсны жизни" (воспоминания писателей о детстве на Самарской Луке)".

Георгий Квантришвили — самарский литератор, историк, краевед, занимается исследованием истории самарской литературы.

Каждое произведение о детстве не похоже на другое. Так же, как непохожи друг на друга авторы и их родители, их детские игры, мечты, открытия и разочарования. Но все вместе они составляют общую картину судьбы.

Георгий Квантришвили расскажет, как и что авторы написали о своем детстве на Самарской Луке. Также лектор расскажет, какие из книг доступны онлайн, а какие — исключительно у букинистов и в библиотеках, а какие — недоступны.

Посмотреть и послушать видеолекцию можно будет на сайте СОУНБ и в группах в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook.