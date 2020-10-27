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Министр энергетики и ЖКХ Самарской области покинул свой пост

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Василий Мишин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обязанности министра временно будет исполнять его заместитель — руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Игорь Жарков.

Напомним, свою работу в министерстве энергетики и ЖКХ области Василий Мишин начал в феврале 2020 г. — в должности замминистра, а уже в мае возглавил министерство. До этого он возглавлял АО "Самарагорэнергосбыт".

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