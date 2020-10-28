16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ЦСК ВВС дозаявил Ришата Ахметзянова "Ладья" проиграла "Сибирским снайперам" в овертайме ЦСК ВВС потерпел разгромное поражение от "Тороса" ХК "Лада" проиграл "Прикамью" "Ладья" повторно проиграла "Омским ястребам" - 0:6

Хоккей Спорт

ЦСК ВВС дозаявил Ришата Ахметзянова

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ХК "ЦСК ВВС внесла в заявку нападающего Ришата Ахметзянова, который проходил с самарцами предсезонные сборы и был в клубе на пробном контракте, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Ахметзянову 20 лет, он родился в Казани, там же пошел в хоккейную секцию. По юношам выступал за "Ак Барс", в Молодежной хоккейной лиге играл за альметьевский "Спутник". В прошлом сезоне в 50 матчах набрал 18 очков (7+11). Нынешний сезон начал в ВХЛ-Б в команде "Челны". Сыграл одну игру, очков не набрал.

В ЦСК ВВС Ришат будет играть под 86-м номером.

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1