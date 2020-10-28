ЦСК ВВС дозаявил Ришата Ахметзянова

ХК "ЦСК ВВС внесла в заявку нападающего Ришата Ахметзянова, который проходил с самарцами предсезонные сборы и был в клубе на пробном контракте, сообщает пресс-служба "летчиков".

Ахметзянову 20 лет, он родился в Казани, там же пошел в хоккейную секцию. По юношам выступал за "Ак Барс", в Молодежной хоккейной лиге играл за альметьевский "Спутник". В прошлом сезоне в 50 матчах набрал 18 очков (7+11). Нынешний сезон начал в ВХЛ-Б в команде "Челны". Сыграл одну игру, очков не набрал.

В ЦСК ВВС Ришат будет играть под 86-м номером.