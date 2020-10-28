В Самаре пройдет Стартап-марафон

29 октября в Самаре пройдет 5-часовой марафон по созданию и тестированию идей для бизнеса от Регионального центра инноваций StartupSamara и YellowRockets. Участники придумают работающий бизнес и презентуют идею инвесторам.

Начинающие предприниматели определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, научатся тестировать бизнес-модели и оценивать объем рынка, узнают, где найти ресурсы для начала своего дела. Ограничений по темам проектов и идей нет.

Воркшоп рассчитан на индивидуальную работу и на развитие навыков работы в команде.

Итогом станет презентация проектов перед экспертами фонда YellowRockets, который инвестирует в проекты на ранней стадии.

Кому будет интересно принять участие в марафоне?

людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;

фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);

студентам старших курсов, готовым стажироваться в команде стартапа;

предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;

всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать в каких сферах сейчас делают проекты.

Участие в Марафоне бесплатное, регистрация по ссылке: https://startupsamara.timepad.ru/event/1462235/.

Организаторами Марафона генерации бизнес-идей выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.