В Самаре пройдет Стартап-марафон

29 октября в Самаре пройдет 5-часовой марафон по созданию и тестированию идей для бизнеса от Регионального центра инноваций StartupSamara и YellowRockets. Участники придумают работающий бизнес и презентуют идею инвесторам.
Начинающие предприниматели определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, научатся тестировать бизнес-модели и оценивать объем рынка, узнают, где найти ресурсы для начала своего дела. Ограничений по темам проектов и идей нет.
Воркшоп рассчитан на индивидуальную работу и на развитие навыков работы в команде.
Итогом станет презентация проектов перед экспертами фонда YellowRockets, который инвестирует в проекты на ранней стадии.
Кому будет интересно принять участие в марафоне?
- людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;
- фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);
- студентам старших курсов, готовым стажироваться в команде стартапа;
- предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;
- всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать в каких сферах сейчас делают проекты.
Участие в Марафоне бесплатное, регистрация по ссылке: https://startupsamara.timepad.ru/event/1462235/.
Организаторами Марафона генерации бизнес-идей выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.