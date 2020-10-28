16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пивоваренная компания "Балтика" увеличила объем продаж и за 9 месяцев 2020 г. заплатила 6 млрд руб. налогов в бюджет Самарской области "Roadshow Поволжье" — бизнес из Тюрингии ищет партнеров Телеканал "Самара 24" получил право вещать на 22-й кнопке во всех кабельных сетях областной столицы В Самаре пройдет Стартап-марафон В “Кошелев-Проекте” можно купить квартиру под 0,1% годовых

Экономика и бизнес

В Самаре пройдет Стартап-марафон

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

29 октября в Самаре пройдет 5-часовой марафон по созданию и тестированию идей для бизнеса от Регионального центра инноваций StartupSamara и YellowRockets. Участники придумают работающий бизнес и презентуют идею инвесторам.

Начинающие предприниматели определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, научатся тестировать бизнес-модели и оценивать объем рынка, узнают, где найти ресурсы для начала своего дела. Ограничений по темам проектов и идей нет.

Воркшоп рассчитан на индивидуальную работу и на развитие навыков работы в команде.

Итогом станет презентация проектов перед экспертами фонда YellowRockets, который инвестирует в проекты на ранней стадии.

Кому будет интересно принять участие в марафоне?

  • людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею;
  • фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории);
  • студентам старших курсов, готовым стажироваться в команде стартапа;
  • предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата;
  • всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать в каких сферах сейчас делают проекты.

Участие в Марафоне бесплатное, регистрация по ссылке: https://startupsamara.timepad.ru/event/1462235/.

Организаторами Марафона генерации бизнес-идей выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1