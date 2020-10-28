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Культура

СОЮБ ждет участников инклюзивного фестиваля "Мы — талантливы"

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная юношеская библиотека приглашает принять участие в инклюзивном фестивале "Мы — талантливы" (12+).

19 ноября фестиваль пройдет уже в 10 раз. Он состоится в формате тематических площадок и гала-концерта, объединяющих творчество молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и молодежь без особенностей.

В Год Памяти и Славы тематика фестиваля будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Возможны две формы участия в фестивале: организация тематических площадок и участие в гала-концерте.

Участники смогут презентовать свои творческие работы, показав обучающий мастер-класс для посетителей фестиваля. Принять участие в гала-концерте можно с вокальным, инструментальным или хореографическим выступлением, художественной декламацией. 

Для участия необходимо заполнить заявку в электронном виде и до 13 ноября отправить на электронный адрес zamychka@gmail.com, к письму нужно прикрепить фото- и видеоматериалы концертного номера или иного творческого продукта.

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