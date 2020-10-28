"Roadshow Поволжье" — бизнес из Тюрингии ищет партнеров

27 октября была организована бизнес-миссия "Roadshow Поволжье" из Тюрингии (ФРГ) в Самарскую область. В этом году миссия прошла в онлайн формате.

С немецкой стороны организатором выступило Агентство экономического развития Тюрингии (State Development Corporation of Thuringia). Агентство занимается вопросами стимулирования экономики, развития промышленных площадок и менеджмента недвижимости в федеральной земле ФРГ. Спикером со стороны Тюрингии выступил директор Агентства господин Штефан Блехшмидт. В состав онлайн-делегации вошли представители немецкого бизнеса, заинтересованные в установлении партнерских связей с самарскими предприятиями. Самарскую область кроме бизнеса представляли региональные Министерство экономического развития и Торгово-Промышленная Палата.

Директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин представил немецкой стороне презентацию инвестиционного потенциала региона, познакомил иностранных партнеров с условиями экономической деятельности и реализации инвестиционных проектов, а также основными направлениями поддержки бизнеса на территории региона.

"Мы всегда открыты для взаимодействия, готовы оказать комплексную поддержку компаниям в открытии их бизнеса на территории региона, также максимальные усилия готовы приложить в развитии контактов между представителями малого и среднего предпринимательства. Как известно, немецкий малый и средний бизнес является в мире одним из самых передовых и уважаемых. Ваш опыт в этом направлении для нас бесценен… Выражаю надежду, что сегодняшнее мероприятие послужило удобной и эффективной площадкой для расширения сотрудничества между компаниями и желание реализовывать совместные проекты" — отметил Сергей Никитин.

Представители бизнеса, члены немецкой делегации, предоставили краткую информацию о своих компаниях и обозначили свои бизнес-интересы в Самарском регионе. Как было отмечено на встрече, предприятия с немецким капиталом динамично развиваются в Самарской области и демонстрируют высокую экономическую эффективность. Достаточно упомянуть такие крупные компании, как ООО "РОБЕРТ БОШ САМАРА", "ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ", "БРОЗЕ ТОЛЬЯТТИ АВТОМОТИВ", "ЭДША ТОЛЬЯТТИ", "Евротехника" и другие.

В Самарской области растет объем инвестиций из Германии, в том числе за счет реализации бизнес-проектов немецких компаний. Существенную роль в этом играют оказываемые в регионе всесторонние меры поддержки бизнеса и созданная губернатором Дмитрием Азаровым и правительством области уникальная благоприятная инвестиционная среда.

Отметим, что Агентство по привлечению инвестиций Самарской области специально создано для работы с инвесторами. Работая в режиме "одного окна" Агентство налаживает взаимодействие бизнеса и власти и сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах их реализации.